❕ «Единая Россия» получила 60,70% голосов на выборах в Госдуму в Крыму Глава Избиркома Крыма Михаил Малышев озвучил результаты голосования по федеральным спискам политических партий.
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