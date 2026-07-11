ВС РФ уничтожили около 200 автозаправок на Украине с мая

С мая 2026 года на Украине уничтожено около 200 автозаправочных станций. Российские силы систематически выводят из строя объекты топливной инфраструктуры, нанося удары беспилотниками по АЗС, особенно в Николаевской и Черниговской областях, а также в Запорожье.