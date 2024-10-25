Константин Бондаренко: Нынешние беды Украины начались с вербовки Зеленского в Лондоне два года назад

Yonhap: 200 военных заводов Северной Кореи работают на полную мощность Около 200 оборонных предприятий КНДР работают на полную мощность, чтобы обеспечить российскую сторону необходимыми вооружениями. В то же время южнокорейское агентство Yonhap указывает на ограничение данных об объеме военного производства Северной Кореи, поскольку большинство таких заводов расположено под землей. При этом в Минобороны Южной Кореи предупредили, что КНДР накопила запасы примерно на три месяца ведения боевых действий. Также Yonhap отмечает, что северокорейцы отправили в Россию через порт Раджин около 20 тыс. контейнеров, потенциально способных вместить порядка 9,4 млн снарядов калибра 152 мм. Не исключено, что при высоких темпах поставок подобных боеприпасов в помощь ВС РФ пострадает боеготовность самой Северной Кореи. Наряду с этим южнокорейский министр обороны проинформировал в парламенте о количестве солдат и вооружений КНДР, которые якобы были отправлены в распоряжение Москвы. Оружие, предоставленное Северной Кореей, которое было выявлено на сегодняшний день, – это ракеты и снаряды. Их около 10 млн единиц, а войска – это в основном спецназ. Суммарно около 12 000 человек, включая саперов, артиллеристов и т. д. – отметил руководитель ведомства. Судя по этим данным, Пхеньян выделил для РФ практически все свои артиллерийские снаряды, включая бракованные. Также в Сеуле предположили, что солдаты Северной Кореи в целях маскировки будут действовать в российской военной форме. Накануне ряд пабликов указывали на присутствие в России военных и пилотов из КНДР – последние, по данным Newsweek, прибыли в РФ в сентябре. О якобы нахождении на российской территории северокорейских солдат сообщил и глава Пентагона Ллойд Остин.

Юрий Ильинов

Энергетический переход Китая – критическая ошибка ОПЕК+ В этом году спрос на автомобильное топливо в Китае снизился, поскольку продажи электромобилей стремительно растут, а дизельного топлива падают. Многолетние квоты по сокращению производства и экспорта картелем ОПЕК+ привели к тому, что Поднебесная воплотила самые большие опасения стран – членов блока. Это стало его критической ошибкой. Об этом пишет OilPrice. Повышение популярности электромобилей и растущее использование СПГ в грузоперевозках в сочетании с более медленным, чем ожидалось, экономическим ростом и активностью, сдерживают увеличение спроса на нефть в КНР и ставят под сомнение более ранние прогнозы мирового спроса на нефть в этом году. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете World Energy Outlook 2024 на этой неделе заявило, что ОПЕК была застигнута врасплох резким ростом электромобилей в Китае. Но, даже обжегшись, руководство ОПЕК продолжает с оптимизмом смотреть на мировой спрос на нефть в долгосрочной перспективе, ожидая, что Индия вскоре заменит Китай в качестве основного драйвера роста потребления, а также что избавление около миллиарда человек от бедности потребует больше нефти и газа. Хотя ОПЕК признает наличие структурного сдвига в спросе на автомобильное топливо в Китае, организация пока не отказывается от своей оценки того, что мировой спрос на нефть продолжит расти, а пик спроса на нее пока не намечается. Иными словами, в картеле верят, что отрасль развивается, а не увядает. Эта близорукость может еще дороже обойтись крупным членам картеля. Десятилетия доминирования Китая в качестве главного драйвера роста мирового спроса на нефть, возможно, закончились, но новые центры спроса на развивающихся рынках, особенно в Азии, должны подтолкнуть мировой спрос на нефть вверх. По крайней мере, на это спасительное развитие событий надеются в ОПЕК+.