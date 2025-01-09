На уборку Тулы 9 января выйдет 91 единица техники

СХ

Сергей Храмов

Сколько словоблудия накопилось в отчетох наших чиновников по сделанной ими работе в городах. Пример уборка снега в отчёте, а на самомделе сгребания снега на обочину дороги, на тротуары под ноги пешеходолв... Уборка снега это убрать снег с проезжей части дороги погрузить в машины и вывезти за город. Для этого есть спецализированный транспорт, который это может делать быстро и качественно сразу с погрузкой снега в кузов машины. Машины разделяются на уборку снега и заледеневшего снега и льда, на выбор зависит он навесного оборудования. РВСН