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На уборку Тулы 9 января выйдет 91 единица техники

На уборку Тулы 9 января выйдет 91 единица техники

9 января в Туле продолжится уборка дорог и тротуаров, вывоз снега и обработка участков противогололедными материалами, рабочие вручную будут убирать мусор.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Сколько словоблудия накопилось в отчетох наших чиновников по сделанной ими работе в городах. Пример уборка снега в отчёте, а на самомделе сгребания снега на обочину дороги, на тротуары под ноги пешеходолв... Уборка снега это убрать снег с проезжей части дороги погрузить в машины и вывезти за город. Для этого есть спецализированный транспорт, который это может делать быстро и качественно сразу с погрузкой снега в кузов машины. Машины разделяются на уборку снега и заледеневшего снега и льда, на выбор зависит он навесного оборудования. РВСН
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