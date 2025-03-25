Армен Хачатурян

азербайджанец шакал Лукашенко шакал-оглы за деньги, которые ему шакал Алиев шакал-оглы выделил на восстановление армянского Арцаха, но, уже не для армян, а для шакалов азеров шакал-оглы, встал раком перед шакалом Алиевым шакал-оглы .....и то пердолит его в очко за эти деньги ....падальщика Лукашенко .....знатно он его так пердолит .....аж перья летят во все стороны! Отпердолил капитально! Скоро рожать Батька будет!