Премьер-министр Армении Никол Пашинян, которого обычно относят к антироссийским политикам, готовит политический разворот – обратно на России, с которой успел серьезно поссориться.
Армения опять развернулась к России из-за страшного открытия
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Армен Хачатурян
азербайджанец шакал Лукашенко шакал-оглы за деньги, которые ему шакал Алиев шакал-оглы выделил на восстановление армянского Арцаха, но, уже не для армян, а для шакалов азеров шакал-оглы, встал раком перед шакалом Алиевым шакал-оглы .....и то пердолит его в очко за эти деньги ....падальщика Лукашенко .....знатно он его так пердолит .....аж перья летят во все стороны! Отпердолил капитально! Скоро рожать Батька будет!
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6 час.
Иосиф Калинин
Да, на Россию тявкают все, кому не лень. Обгадить Россию - это же признак хорошего тона в "мировом сообществе"!
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5 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ты бы лучше беспокоился о том, как " шакалы азеры шакал-оглы" отменно Армению отпердолили и пердолят дальше!
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5 час.
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