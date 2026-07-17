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Царьград

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Миннесотский университет: превышение скорости экономит меньше минуты

Миннесотский университет: превышение скорости экономит меньше минуты

Исследование Миннесотского университета показало, что превышение скорости более чем на 18 км/ч позволило американским водителям выиграть менее минуты в день, но привело к увеличению расходов и выбросов CO₂.

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