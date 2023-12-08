Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием куриных яиц

В случае выявления нарушений будут приняты "исчерпывающие меры", заявили в ведомстве Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца, так как средняя розничная цена продукта за год выросла больше чем на 40%.
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