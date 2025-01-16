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Нефть может подорожать в январе еще на 5–7%

Нефть может подорожать в январе еще на 5–7%

Мировые цены на нефть с начала текущего года поднялись уже на 9,7%. Особенно резко их рост ускорился с прошлой пятницы, когда США ввели очередной блок санкций в отношении российской нефтегазовой промышленности и нефтяных танкеров.

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