Нефть может подорожать в январе еще на 5–7%

Мировые цены на нефть с начала текущего года поднялись уже на 9,7%. Особенно резко их рост ускорился с прошлой пятницы, когда США ввели очередной блок санкций в отношении российской нефтегазовой промышленности и нефтяных танкеров.
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