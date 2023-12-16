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«По крайней мере, меня не трахал мой отец». О’Мэлли и Стрикленд повздорили на пресс-конференции

Шон Стрикленд и Шон О’Мэлли устроили словесную перепалку во время пресс-конференции к турниру UFC 296.

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