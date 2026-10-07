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Происшествия

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В Костроме ученики профильного медиа-класса правоохранительной направленности познакомились с работой экспертно-криминалистических подразделений.

В Костроме ученики профильного медиа-класса правоохранительной направленности познакомились с работой экспертно-криминалистических подразделений.

Экскурсия прошла в рамках занятий по созданию медиа-контента. Чтобы лучше понимать специфику службы в полиции ученики посещают подразделения органов внутренних дел, изучают тонкости работы полицейских разных специальностей.

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