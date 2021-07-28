«Бавария» уступила «Боруссии» М в товарищеском матче

В товарищеском матче «Боруссия» из Мехенгладбаха обыграла «Баварию» (2:0). Голы в составе победителей забивали Ханнес Вольф и Михаэль Венцель Товарищеский матч «Бавария» (Германия) — «Боруссия» М (Германия) — 0:2 (0:0) Голы: Вольф, 59, Венцель, 76 .