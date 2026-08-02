Неизвестный беспилотник совершал манёвры в небе Румынии в присутствии двух F-16 Неизвестный беспилотник некоторое время находился в во.
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Неизвестный беспилотник совершал манёвры в небе Румынии в присутствии двух F-16 Неизвестный беспилотник некоторое время находился в во.
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