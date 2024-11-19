«За рулем»: россиянам назвали основные ошибки при общении с инспектором ГАИ

Эксперты журнала «За рулем» назвали основные ошибки при общении с инспектором ГАИ. Отмечается, что существует тип водителей, которые не пользуются симпатией у инспекторов ГАИ и могут стать объектом «допроса с пристрастием».
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