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«За рулем»: россиянам назвали основные ошибки при общении с инспектором ГАИ

«За рулем»: россиянам назвали основные ошибки при общении с инспектором ГАИ

Эксперты журнала «За рулем» назвали основные ошибки при общении с инспектором ГАИ. Отмечается, что существует тип водителей, которые не пользуются симпатией у инспекторов ГАИ и могут стать объектом «допроса с пристрастием».

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