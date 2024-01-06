Деловая афиша: календарь главных бизнес-событий Приволжья в 2024 году

В 2024 году ожидается множество значимых событий в различных областях бизнеса. «ФедералПресс» собрал информацию о деловых форумах, саммитах и конференциях, которые запланированы для проведения в регионах Приволжья.
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