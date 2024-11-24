Кто такой эпилептоид и как строить с ним отношения

Кто такой эпилептоид Характеристика эпилептоида Причины возникновения эпилептоидности Как вести себя с эпилептоидом Комментарий эксперта Материал прокомментировали: Дарья Яушева, клинический психолог, КПТ и схема-терапевт; Кира Бахтина, КБТ-терапевт, эксперт «Психодемии».