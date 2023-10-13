Столичной Госавтоинспекцией предоставлено более 800 тысяч государственных услуг за 9 месяцев 2023 года

«За 9 месяцев текущего года в Москве сотрудниками регистрационно-экзаменационных подразделений совершено 800 952 регистрационных действия, в том числе подразделениями, расположенными на территории многофункциональных центров «Мои документы», – 222 801.
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