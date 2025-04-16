Двойной дебют: кроссовер Subaru Trailseeker и обновленная Solterra[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Месяц назад в Европе дебютировал обновленный электрический кроссовер Toyota bZ4X, который стал мощнее и дальнобойнее.
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