Вечерняя Москва

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Эксперт по Ближнему Востоку рассказал о проблемах между США и Саудовской Аравией

Эксперт по Ближнему Востоку рассказал о проблемах между США и Саудовской Аравией

Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с РФ по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена, заявил в субботу, 16 июля, в беседе с изданием Hamshahri специалист по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран.

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