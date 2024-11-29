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Охоту косаток на гигантских акул впервые удалось заснять на видео

Охоту косаток на гигантских акул впервые удалось заснять на видео

Учёные считают, что косатки охотятся прицельно за печенью акул.Наука впервые засвидетельствовала охоту стаи косаток на китовых акул.

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