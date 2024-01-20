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Как эффективно очистить память на своём телефоне

Как эффективно очистить память на своём телефоне

Устройте своему любимому карманному устройству тщательную очистку, которую оно заслуживает, используя эти советыНосить телефон с собой везде, куда бы вы ни пошли, в наши дни является стандартом — фактически, смартфоны прочно вошли в список предметов первой необходимости, но ежедневное использование может привести к тому, что память устройства быстро захламляется.

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