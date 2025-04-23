Тимощук считает, что Аршавин, Погребняк и Ломбертс могли бы заиграть в «Баварии»: «Если бы Мюнхен мог усилиться 3-4 игроками «Зенита», этого было бы достаточно»

– За свою игровую карьеру в «Зените» вы застали многих легенд клуба. Как вам кажется, в «Баварии», частью которой вы были, кто из игроков того «Зенита» смог бы потянуть уровень? – Ломбертс мог крепко играть на уровне защитных функций, Погребняк очень хорошо смотрелся, Аршавин – безусловно.