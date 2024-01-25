В Архангельске стартовали всероссийские соревнования по хоккею с мячом

Предварительный этап соревнований по хоккею с мячом среди юношей 15-16 лет начались на стадионе «Труд» 23 январяУчаствуют в нём десять команд из Архангельской, Мурманской, Кировской, Ульяновской, Свердловской, Московской, Нижегородской областей, Москвы, Республик Коми и Татарстан.