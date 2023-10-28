В Виннице более чем вдвое выросло количество заболевших гепатитом А

В Виннице продолжает расти количество заболевших вирусным гепатитом А. В Telegram-канале минздрава Украины сообщается, что в настоящий момент в больнице находится 141 пациент с данным диагнозом, их состояние оценивается как средней тяжести.
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