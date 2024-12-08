Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

Сирия все

1. Сирия. САР в прежнем виде больше нет. Силовые структуры фактически не защищали правительство и страну.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Кстати о Сирии и об Армагедоне когда то говорила покойная Ванга! Она предупредила тогда, &amp;quot;Пока Сирия не пара Армагедон не начнется!&amp;quot;
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14 час.
Владимир Елкин
В интересное и страшное время мы живем! Пора прекратить войну, утопив &quot;велико&quot;бритов в водах Атлантики! Многие за океаном задумаются, что лучше: продолжать финансировать войны и подохнуть в ядерном пекле или поостеречься и прекратить войны!
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13 час.
Татьяна Романова
Хреновое...
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7 час.

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