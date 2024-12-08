1. Сирия. САР в прежнем виде больше нет. Силовые структуры фактически не защищали правительство и страну.
Сирия все
Комментарии
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Александр Жигилий
Кстати о Сирии и об Армагедоне когда то говорила покойная Ванга! Она предупредила тогда, &quot;Пока Сирия не пара Армагедон не начнется!&quot;
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14 час.
Владимир Елкин
В интересное и страшное время мы живем! Пора прекратить войну, утопив "велико"бритов в водах Атлантики! Многие за океаном задумаются, что лучше: продолжать финансировать войны и подохнуть в ядерном пекле или поостеречься и прекратить войны!
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13 час.
Татьяна Романова
Хреновое...
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7 час.
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