Кстати о Сирии и об Армагедоне когда то говорила покойная Ванга! Она предупредила тогда, &quot;Пока Сирия не пара Армагедон не начнется!&quot;

Владимир Елкин

В интересное и страшное время мы живем! Пора прекратить войну, утопив "велико"бритов в водах Атлантики! Многие за океаном задумаются, что лучше: продолжать финансировать войны и подохнуть в ядерном пекле или поостеречься и прекратить войны!