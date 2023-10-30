Вместе, чтобы помнить

Фото: fotoxcom.ru30 октября – день памяти жертв политических репрессий Представление о политических репрессиях у многих граждан бывшего Союза, которых эта беда не коснулась лично, формировалось под впечатлением запомнившихся кадров кинофильмов, прочитанных книг, публицистических произведений.