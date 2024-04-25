Челябинский депутат предъявила сотрудникам полиции за машину на газоне

Разбираемся, нарушены правила или нет.Полицейская машина стоит на газоне. Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова проходила мимо и решила узнать у силовиков, почему, как она посчитала, они нарушают региональное законодательство.