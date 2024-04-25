Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 351 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Судя по настрою следствия и политической воле руководства таких "клеток" может быть целый этаж в Лефортово...Замминистра в "кл...
  • Александр Свитайло
    Не знаю, как сейчас проходит выпуск экипажа в полет, но раньше штурман высчитывал сразу несколько запасных аэродромов...Стали известны ит...
  • Betahon
    Показательно сделать Люблино безмиграционной зоной и доказать миграционному лобби, что можно обойтись и без басмачей!Мигранты-строител...

Челябинский депутат предъявила сотрудникам полиции за машину на газоне

Челябинский депутат предъявила сотрудникам полиции за машину на газоне

Разбираемся, нарушены правила или нет.Полицейская машина стоит на газоне. Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова проходила мимо и решила узнать у силовиков, почему, как она посчитала, они нарушают региональное законодательство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх