Татарстан создает комфортные условия для голосования людей с ОВЗ на выборах

Вопросы обеспечения условий для удобного участия граждан с ограниченными возможностями здоровья в выборах 18, 19 и 20 сентября в Татарстане обсудили сегодня на выездном заседании рабочей группы ЦИК РТ в Казани.
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