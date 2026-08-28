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Татар-информ

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Татарстан создает комфортные условия для голосования людей с ОВЗ на выборах

Татарстан создает комфортные условия для голосования людей с ОВЗ на выборах

Вопросы обеспечения условий для удобного участия граждан с ограниченными возможностями здоровья в выборах 18, 19 и 20 сентября в Татарстане обсудили сегодня на выездном заседании рабочей группы ЦИК РТ в Казани.

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