Дина Аверина и Дмитрий Соловьев стали родителями сына Льва. Это первый ребенок Авериной. Мать Соловьева положительно восприняла новость о новом члене семьи.
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