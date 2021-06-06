В Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка "Поэты и музы"

Не бывает лирики без любви. Но кто они, эти таинственные незнакомки, прекрасные дамы, резвые "вакханки", преданные жены и "милые гости с дудочкой в руке", что вдохновляли поэтов и писателей на литературные подвиги? Что за химия соединяла этих мужчин и женщин, тянула друг к другу, рифмовалась в строки, пережившие в итоге и своих создателей, и их вдохновительниц?Более 200 документов, картин, личных вещей героев, рукописей, фотографий - это пропуск в мир тайных душевных переживаний великих представителей отечественной словесности: от Державина и Карамзина, Пушкина и Толстого до Шолохова и Паустовского, Шукшина и Высоцкого.