Продюсер Верки Сердючки рассказал о пошлых предложениях в шоу-бизнесе

Продюсер Юрий Никитин, который занимался продвижением Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, и коллективов НеАнгелы и NikitA, в интервью на YouTube-канале признался, что его подопечные регулярно получали непристойные предложения.
Продюсер Юрий Никитин, который занимался продвижением Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, и коллективов НеАнгелы и NikitA, в интервью на YouTube-канале признался, что его подопечные регулярно получали непристойные предложения.
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