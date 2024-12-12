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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Александр Буйнов жалуется на жуткое состояние здоровья

Здоровье Александра Буйнова последнее время вызывает беспокойство у его друзей и поклонников. Периодически появляются новости о том, что 74-летний артист на самом деле чувствует себя не лучшим образом, поскольку вновь борется с раком.

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