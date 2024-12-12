Александр Буйнов жалуется на жуткое состояние здоровья

Здоровье Александра Буйнова последнее время вызывает беспокойство у его друзей и поклонников. Периодически появляются новости о том, что 74-летний артист на самом деле чувствует себя не лучшим образом, поскольку вновь борется с раком.
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