Автоверсты
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Автоверсты

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Главные события в видеоформате

Главные события в видеоформате

﻿﻿АВТОВАЗ смело можно назвать главным ньюсмейкером уходящей недели: тольяттинцы открыли продажи LADA Vesta Sportline и Niva Travel с кожаным салоном, вернули на конвейер Vesta SW со 106-сильным двигателем и объявили дату запуска Бизнес-седан Аура.

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