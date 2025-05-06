Фестиваль «Музыкальная коллекция» стартует в Петербурге в день рождения Чайковского

7 мая, в 185-ю годовщину со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии откроется XVIII Международный фестиваль «Музыкальная коллекция».
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