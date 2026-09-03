АРИР: доходы рынка интерактивной рекламы за полгода достигли 301 млрд

В первой половине 2026 года объем рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете в России достиг 301 млрд рублей, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР).