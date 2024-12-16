Новогодние каникулы должны продлиться 11 дней: Эксперт Лопатина пояснила, куда что переносят

Социолог Марина Лопатина напомнила гражданам России о длительности новогодних каникул.Новогодние каникулы для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе и в соответствии с Трудовым кодексом России, должны продлиться 11 дней.
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