Можно ли герою бить жену

Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки? Анна Долгарева В соцсетях неожиданно возникла дискуссия о том, может ли герой СВО бить жену.