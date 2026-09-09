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Вечерний Новосибирск

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От овощей до валенок: этнокультурные организации региона поддерживают подразделения СВО

От овощей до валенок: этнокультурные организации региона поддерживают подразделения СВО

Процесс координирует министерство региональной политики Новосибирской области. Ведомство выстраивает единую цепочку: от организаторов сбора через склад к конкретному подразделению.

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