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Онана травмировал пах в сборной Камеруна

Онана травмировал пах в сборной Камеруна

Он покинул поле на 81-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 против Маврикия (3:0) из-за травмы. Сегодня Федерация футбола Камеруна сообщила, что у вратаря выявлена травма паховой области.

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