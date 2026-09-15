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Проба 2

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18 простых вещей из бабушкиных квартир, которые запомнились внукам надолго

18 простых вещей из бабушкиных квартир, которые запомнились внукам надолго

Бабушки у нас славятся не только тем, что пекут вкусные пирожки и безмерно любят своих внуков. Еще в их квартирах можно найти затейливые вещицы, антиквариат и семейные реликвии.

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