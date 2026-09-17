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Царьград

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В Туапсе при пожаре в квартире погибла женщина

В Туапсе при пожаре в квартире погибла женщина

В одной из квартир дома № 16/1 на улице Карла Маркса в Туапсе днём 17 сентября начался пожар. Очаг возгорания находился в жилом помещении, его площадь достигла порядка 20 квадратных метров.

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