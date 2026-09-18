Константин Мирошник не стал скрывать, как живет 89-летний Николай Дроздов

Николай Дроздов в этом году отметил 89-летие. Несмотря на солидный возраст, легенда телевидения не собирается на пенсию — ведущий и ученый по-прежнему в строю.
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