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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Виннипега» Пионк пропустит минимум неделю из-за травмы нижней части тела. У него 9+28 за 66 игр при полезности «плюс 20» в этом сезоне НХЛ

29-летний игрок получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:1).

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