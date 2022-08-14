Мировое обозрение

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Пелоси пригласила азиатских союзников США совершить харакири

Пелоси пригласила азиатских союзников США совершить харакири

Дама усложнила отношения Америки разом с Китаем, Южной Кореей и Японией Догадывалась ли старушка Пелоси о том, что её прогулка на Тайвань обрушит последнюю возможность пристегнуть к экономике США главного производителя микрочипов, рассуждать поздно.

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