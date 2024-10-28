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Царьград

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Таиланд планирует создать "азиатский Шенген" на территории шести стран

Таиланд планирует создать "азиатский Шенген" на территории шести стран

Таиланд взял на себя инициативу по организации единого туристического пространства на территории шести азиатских стран.

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