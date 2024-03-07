Средства ПВО хуситов

Благодаря поддержке со стороны Ирана, на вооружении сил ПВО исламистского движения «Ансар Аллах» появились новые зенитные системы малой и средней дальности.
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