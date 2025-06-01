В Тамбовской области усилят безопасность объектов транспортной инфраструктуры

Врио главы региона Евгений Первышов обсудил усиление безопасности объектов транспортной инфраструктуры в Тамбовской области с заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора Павлом Агуреевым.
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