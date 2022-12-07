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Экс-президента Аргентины Кристину Киршнер приговорили к шести годам за коррупцию

Экс-президента Аргентины Кристину Киршнер приговорили к шести годам за коррупцию

Об этом сообщает Reuters. Киршнер была аргентинским лидером в период с 2007 по 2015 годы. Через год после того, как она покинула пост президента, ей были предъявлены обвинения в коррупции при организации дорожных работ в провинции Санта-Крус.

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