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Кадейкин о переходе в «Автомобилист»: «С Кудашовым знакомы еще со времен «Атланта». Когда есть такие предложения, сразу понимаешь, что будет тебя ждать, какие требования. Долго не размышлял»

Нападающий Александр Кадейкин высказался о переходе в « Автомобилист » из «Трактора».  – Можно ли сказать, что переход в «Автомобилист» станет возможностью перекрыть прошедший неудачный сезон? – Результативность всегда бывает разной.

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