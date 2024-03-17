Известного российского гимнаста не сманивали в Болгарию

Один из лучших отечественных гимнастов Даниел Маринов признался, что ему предлагали сменить спортивное гражданство на болгарское, но не переманивали в ряды национальной команды восточно-европейской страны.
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