Раскрыт райдер Семена Слепакова

Комик и бард Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) ждет от заказчиков выступлений в России перелет бизнес-классом из Тель-Авива в Москву, личную охрану и удлиненную версию автомобиля представительского класса.
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